Зарплати, пенсії та субсидія. Які зміни чекають на українців з 1 жовтня

У жовтні на українців чекає низка нововведень

З 1 жовтня на українців очікує одразу декілька важливих змін. Йдеться, зокрема, про зміни пов’язані із державними виплатами, а також про початок опалювального сезону.

Зростання мінімальної зарплати

З 1 жовтня мінімальна заробітна плата в Україні зросте на 200 грн і становитиме 6 700 грн. У погодинному розмірі – це 40,46 грн.

Через підвищення мінімальної зарплати зросте мінімальний розмір єдиного соціального внеску. З 1 жовтня він становитиме 1 474 грн (6700*22%), максимальний — 22 110 грн (6700*15*22%).

Однак ставки єдиного податку для фізосіб-підприємців не змінюються. Вони залишаться для:

І групи – до 10% від прожиткового мінімуму (він також залишається без змін на рівні 2,6 тис. грн);

ІІ групи – до 20% від мінімальної зарплати, але станом на 1 січня, тобто 6,5 тис. грн;

ІІІ – визначається у відсотках від доходу;

IV групи – залежить від кількості землі у користуванні.

Також з 1 жовтня зростуть штрафи за порушення трудового законодавства. Їхні розміри відрізняються залежно від статті, однак вони прив’язані до мінімальної зарплати.

Індексація пенсій

Як повідомили у Пенсійному фонді, у зв’язку з підвищенням зарплати, зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років та які мають страховий стаж (для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років).

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн (6 700*40 %).

Також на підвищення виплат з 1 жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилося від 70 до 75 років. Їм буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 грн.

Крім того, з 1 жовтня зростуть мінімальні розміри військових пенсій за інвалідністю. Зокрема, мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи та звання становитимуть від 4 396 грн до 6 532 грн.

Загалом для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижче:

І група – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (13 175 грн);

ІІ група – 525% прожиткового мінімуму (10 641,75 грн);

ІІІ група– 360% прожиткового мінімуму (7 297 грн).

Також українські пенсіонери можуть розраховувати на грошову допомогу. Передбачені надбавки до пенсій громадян, які є жертвами нацистських переслідувань. Пенсіонери отримають від 300 до 1013 грн у жовтні. Сума доплати до пенсії залежатиме від статусу українця.

Початок опалювального сезону

Українці вже готуються до складної зими в умовах повномасштабної війни. Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що цьогоріч тепло в українських будинках має з’явитися після 15 жовтня. Але все залежатиме від погодних умов.

Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування. Він повинен стартувати, якщо протягом трьох днів середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче.

Чинні норми передбачають, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) цьогоріч повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

Також відомо, що населення територій, що прилягають до зони проведення воєнних дій, забезпечать дровами на період опалювального сезону. Відповідне рішення раніше ухвалив Кабінет міністрів України.

Виплата субсидій

Уряд України продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів.

Однак Кабмін дещо змінив правила нарахування. Тепер виплати відбуватимуться через органи Пенсійного фонду України. Таке рішення ухвалили, щоб виплачувати пільги громадянам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну війну.

Усі, хто мають право на субсидію, продовжать її отримувати на місцях тимчасового проживання.

Ті, кому вже надходять виплати, зміни механізму на собі не відчують. Громадяни отримуватимуть субсидію на карткові рахунки чи через Укрпошту.

Тарифи на комуналку

З 1 жовтня комунальні тарифи в Україні не зміняться. Клієнти «Нафтогазу», який виконує роль постачальника останньої надії, продовжать платити за газ 7,96 грн за куб. м.

Без змін залишаються тарифи на світло. Споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Загалом тарифи на розподіл газу, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть протягом дії воєнного стану в Україні і шести місяців після його закінчення.

Виплати за прихисток переселенців

З 1 жовтня українці, які прихистили у своїх домівках переселенців, отримуватимуть близько 900 грн на місяць на кожну таку переміщену людину. Раніше ця сума була на рівні 450 грн.

Під час опалювального сезону на кожного переселенця додатково виплачуватимуть 900 грн.

Також із 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.

Військовий облік жінок

Міністерство оборони України відтермінувало на рік строки обов’язкового взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік. Він мав стартувати 1 жовтня цього року.

За час відтермінування парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.

Новий штраф для водіїв

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар.

Це правило діє цілодобово, тобто вдень також. Вмикати світло водіїв просять, щоб додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період і запобігти ДТП.

За невиконання цього правила можна отримати штраф у розмірі від 425 до 510 грн.