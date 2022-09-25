Українці можуть отримати польську пенсію: які умови

Українці, які працювали в Польщі, можуть отримувати пенсію у цій країні

Українці, які працювали як в Україні, так і Польщі, мають право на пенсію в обох країнах. Це передбачено міждержавною угодою про соціальне забезпечення, яка була у травні 2012 року (набула чинності у січні 2014 року), пише InPoland.

Який розмір пенсії

Так, розмір пенсії, яку призначають у Польщі, залежатиме від зарплати та внесків, сплачених працівником у ZUS. Зазначається, що поляки 2019 року отримували пенсію, розмір якої становив 40% середньої зарплати – близько 1100 злотих.

Також одночасно пенсіонер може одержувати пенсію і в Україні. Пенсійний фонд платитиме за стаж, відпрацьований на території України.

Згідно з польсько-українським договором, українець може отримувати пенсію у Польщі, якщо останнє місце працевлаштування, зареєстроване в управлінні праці, було на території Польщі. Потрібно також, щоб це була робота за трудовим договором або за договором-доручення.

Які умови отримання пенсії

При цьому отримати польську пенсію можна після досягнення пенсійного віку, встановленого у країні. Зараз це 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Крім того, важлива і наявність трудового стажу – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Польсько-український договір дозволяє підсумовувати трудовий стаж в Україні із пенсійним стажем у Польщі. При цьому польська пенсія виплачуватиметься лише за період трудової діяльності у Польщі.

Щоб додати до пенсійного стажу період працевлаштування в Україні, необхідно взяти довідку з місця роботи, що підтверджує те, що ви там працювали, та подати до відділу ZUS за місцем проживання у Польщі.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Крім цього, повідомлялося, що Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям.