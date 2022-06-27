Чи будуть віялові відключення взимку: очільник Мінрегіону дав відповідь

Деякі громади в Україні вже перейшли на альтернативні джерела енергії

Влада попереджає, що наступний опалювальний сезон через війну в Україні буде «надскладним»

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців ретельно готуватися до наступного опалювального сезону, та, за можливості, утеплювати свої оселі. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Чернишов зазначив, що взимку багато людей все ще користуються електрообігрівачами, що призводить до збільшення навантаження на електромережі. Водночас він запевнив, що віялові відключення електроенергії наразі не плануються.

«Такі речі (віялові відключення – «Главком») не плануються. Ми розуміємо, що опалювальний сезон – це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Також ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно, як працювали, так і працюємо», – зазначив він.

Також, за словами міністра, деякі громади в Україні вже перейшли на альтернативні джерела енергії.

«І правильно зробили, тому що ми розуміємо, що відбувається з газом. Але ніяких віялових відключень не планується», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.