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    Економіка

    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку

    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку
    фото:mpe.kmu.gov

    Українська енергосистема має достатній резерв для експорту до країн Європи

    Питання деолігархізації енергосектору та корпоративне управління стали головною темою зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

    Бріджит Брінк ознайомилася із ситуацією та викликами в енергосекторі України, насамперед у контексті триваючої російської агресії. Також сторони обговорили деолігархізацію енергосектору, корпоративне управління та підготовку до ОЗП.

    Американські та українські представники домовилися зміцнювати співпрацю України з американською компанією Westinghouse, в тому числі й збільшення поставок ядерного палива, що дозволить повністю відмовитися від російських ядерних збірок на українських АЕС, а також побудову нових блоків за американською технологією.

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    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку
    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку
    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку
    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку

    Галущенко поінформував американську дипломатку про нищівні збитки, які несе український енергосектор внаслідок дій окупантів.

    Водночас українська енергосистема має достатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а також і для експорту до країн Європи.

    Бріджит Брінк, в свою чергу, висловила захоплення стабільною роботою української енергосистеми в умовах війни, особливо під час проходження осінньо-зимового періоду. А також наголосила на підтримці з боку США у підготовці України до наступного опалювального сезону.

    «Ми відчуваємо вашу постійну всебічну підтримку. Я щиро вдячний США, зокрема, й за підтримку процесу синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E. Ваша підтримка дає нам впевненість, що ми здолаємо всі надскладні виклики»,– наголосив Герман Галущенко.

    Сторони також обговорили газовий шантаж з боку росії в контексті нещодавнього зниження поставок газу до ЄС та погроз зупинки транзиту.

    «Росія впливає на рівень постачання і використовує цей інструмент як зброю для впливу на ціни», - зазначив Герман Галущенко.

    Окрему увагу під час зустрічі Герман Галущенко і Бріджит Брінк приділили крокам, які здійснює Міненерго і Уряд для деолігархізації енергетичного сектору, питанням корпоративного управління компаній енергетичного сектору, а також детально обговорили план проходження наступного опалюваного сезону.

    Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку. Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.


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    Теги: ЄС росія окупанти енергетика США Міненерго війна Україна окупація Герман Галущенко Бріджит Брінк #stoprussia
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    Опалювальний сезон 2022-2023. США пообіцяли Україні підтримку