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    Особисті фінанси

    Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України, – Шмигаль

    В Україні створено штаб з підготовки до опалювального сезону - Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України, – Шмигаль
    В Україні створено штаб з підготовки до опалювального сезону
    фото з відкритих джерел

    Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень

    Після успішного завершення найскладнішої посівної кампанії Україна розпочинає підготовку до не менш складного опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

    «Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії держави посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути країни. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими», – сказав Шмигаль.

    Вже створено штаб під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з підготовки до опалювального сезону 2022/2023 рр., перед яким поставлені завдання збалансувати систему, провести ремонти, оперативно вирішувати всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями.

    «Російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ. Пошкоджені сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків уже сягнули десятків мільярдів гривень. В цих умовах уряд робить усе, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом», – додав прем’єр.

    Ремонтні роботи вже розпочалися там, де це можливо.

    Раніше повідомлялося, що ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» 17 травня відновило виробництво електричної енергії для Об'єднаної енергосистеми України. 3 травня ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» призупинило виробництво електричної й теплової енергії через високу ціну на газ.

    Теги: росія окупанти війна опалювальний сезон ТЕЦ Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України, – Шмигаль