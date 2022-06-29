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    Особисті фінанси

    «Хто не паше, той москаль». Мінекономіки розмістило скандальну рекламу

    Вочевидь, саме про людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді - «Хто не паше, той москаль». Мінекономіки розмістило скандальну рекламу
    Вочевидь, саме про людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді
    фото: УНН

    В Україні 319 800 офіційно зареєстрованих безробітних

    У центральній частині столиці вже понад два тижні стоїть білборд з надписом «Хто не паше, той москаль». Замовником реклами, згідно з написом, виступає Міністерство економіки України. Про це передає «УНН».

    Як відомо, більшість українців через події в країні втратили роботу. Зокрема, наразі кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні сягнула 319 800 тисяч осіб. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

    «Важливо розуміти, що багато наших громадян, які втратили роботу і дім, просто виїхали за кордон чи не йдуть реєструватися», – зазначив Железняк.

    Також зменшилась кількість вакансій у центрі зайнятості – наразі це 22,7 вакансії на тисячу людей, що втричі менше (33,2%) від показника рік тому і навіть менше, ніж у березні цього року (53,2 вакансії).

    Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський ззначив, що в Україні зараз попит перевищує пропозицію.

    « Відповідно до оцінок Міжнародної організації праці, Україна втратила понад 5 млн робочих місць, от можна додати до того рівня безробіття, який був перед війною, ще 5 млн людей, які не мають зараз роботи через війну. З часом це стане проблемою номер один», – наголосив він.

    Відомо, що у Києві до війни було 4-5 осіб на одне робоче місце, а зараз – 15-20.

    Раніше повідомлялося, що усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з першого дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Хто не паше, той москаль». Мінекономіки розмістило скандальну рекламу