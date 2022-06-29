«Хто не паше, той москаль». Мінекономіки розмістило скандальну рекламу

Вочевидь, саме про людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді

Вочевидь, саме про людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді

В Україні 319 800 офіційно зареєстрованих безробітних

У центральній частині столиці вже понад два тижні стоїть білборд з надписом «Хто не паше, той москаль». Замовником реклами, згідно з написом, виступає Міністерство економіки України. Про це передає «УНН».

Як відомо, більшість українців через події в країні втратили роботу. Зокрема, наразі кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні сягнула 319 800 тисяч осіб. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Важливо розуміти, що багато наших громадян, які втратили роботу і дім, просто виїхали за кордон чи не йдуть реєструватися», – зазначив Железняк.

Також зменшилась кількість вакансій у центрі зайнятості – наразі це 22,7 вакансії на тисячу людей, що втричі менше (33,2%) від показника рік тому і навіть менше, ніж у березні цього року (53,2 вакансії).

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський ззначив, що в Україні зараз попит перевищує пропозицію.

« Відповідно до оцінок Міжнародної організації праці, Україна втратила понад 5 млн робочих місць, от можна додати до того рівня безробіття, який був перед війною, ще 5 млн людей, які не мають зараз роботи через війну. З часом це стане проблемою номер один», – наголосив він.

Відомо, що у Києві до війни було 4-5 осіб на одне робоче місце, а зараз – 15-20.

Раніше повідомлялося, що усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з першого дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.