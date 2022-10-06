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Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження 
Ситуація на ринку праці в Україні через війну непроста 
фото з відкритих джерел

Наразі більшість працівників говорять про зменшення доходу

Рівень працевлаштованості в Україні станом на вересень дещо збільшився і наразі складає 61%. Найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед тих українців, які залишилися вдома – 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно. Такі дані дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, проведеного Gradus Research.

Більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився. Особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.  

Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження  фото 1

Більше половини опитаних українців відчувають потребу у грошах (66%) і це залишається найбільшою потребою, а близько третини – у доступі до роботи (31%). Відмічається зменшення потреби у продуктах, медикаментах, доступі до медобслуговування та освіти. 

Нагадаємо, все більше українців, яких війна змусила виїхати за кордон, прагнуть повернутися додому. З середини вересня їхня кількість зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%. Це найвищий показник за весь час замірів, починаючи з травня 2022 року. І це попри те, що 71% опитаних заявляють, що мають можливість залишатися за кордоном.

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Теги: населення гроші робота українці

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