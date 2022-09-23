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Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну
Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи
фото ілюстративне

Професійні сертифікати від Google на платформі Coursera стають доступними українською мовою

Google пропонує нову навчальну програму для українців. Про це повідомляє Google Україна в офіційному блозі.

«Війна, яка триває в Україні, змусила мільйони українців покинути свої домівки та тимчасово переселитися в інші регіони України чи за кордон. Усі ці фактори пришвидшують зміни в тому, як і де люди працюють, отже багатьом українцям доводиться навчатися новим навичкам або навіть змінювати кар’єру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що професійні сертифікати від Google на платформі Coursera стають доступними українською мовою, щоб допомогти українцям набувати практичні навички, знаходити нову роботу та розвивати свій бізнес у цей складний час. ІNCO, одержувач гранту від Google.org, надає українцям, які втратили роботу або ризикують її втратити, до 5 000 стипендій, які покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera. Крім того, Google співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Спілкою українських підприємців, щоб запропонувати професійні сертифікати 1000 малих і середніх підприємств задля розширення можливостей їхнього бізнесу, а також створення нових можливостей для їхніх працівників.

«Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час. Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень», – зазначають в компанії.

Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи. Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями, як Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка – українською мовою, а також Аналітика даних, Керування проектами та UX-дизайн, які доступні англійською мовою.

Раніше Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку.

Теги: Google українці робота

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