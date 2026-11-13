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Коли в Україні подешевшає пальне? Пояснення прем'єр-міністра

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Коли в Україні подешевшає пальне? Пояснення прем'єр-міністра
Середня ціна бензину А-95 13 листопада становить близько 88,34 грн за літр
фото: glavcom.ua

Корецький заперечив твердження про те, що мережі АЗС миттєво підіймають ціни слідом за світовими котируваннями, але ігнорують їхнє падіння

Ціни на пальне на українських АЗС і надалі знижуватимуться в міру надходження нових партій, закуплених за нижчими цінами на світових ринках. Водночас уряд та Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжують стежити за ситуацією з ціноутворенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Корецький заперечив твердження про те, що мережі АЗС миттєво підіймають ціни слідом за світовими котируваннями, але ігнорують їхнє падіння. «Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження», – сказав він.

«Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну – будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ слідкують за цим процесом», – підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, станом на 13 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,34 грн за літр, дизельного пального – 104,07 грн. 

У мережі Socar всі види пального подешевшали на 1 грн/л, водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» дизельне пальне втратило в ціні 1 грн/л. У мережі KLO бензин А-95, А-92 та дизельне пальне подешевшали на 1 грн/л, тоді як А-95+ та ДП+ знизилися в ціні на 1,5 грн/л.

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Теги: дизельне пальне пальне АЗС ціни Сергій Корецький

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