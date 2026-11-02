Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу
Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року
фото: glavcom.ua

Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року

Понад 3 тис. ветеранів, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, отримають цільову державну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням главу уряду Сергія Корецького.

Програма передбачає до 95 тис. грн одноразової виплати на придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають зробити повсякденне життя більш комфортним.

За словами прем'єра, виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року.

«Програма реалізується спільно з товариством Червоного Хреста України. Уряд разом із партнерами працює над пошуком додаткового фінансового ресурсу для підтримки ветеранів і ветеранок», – наголосив Корецький.

До слова, у травні Кабінет міністрів України затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Державна фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей, які найбільше цього потребують.

Теги: гроші ветеран здоров'я Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корецький анонсував кадрові зміни в АРМА
Корецький оголосив про початок конкурсу на посаду голови АРМА
26 жовтня, 15:29
Борги «Укренерго» ускладнюють роботу учасників балансуючого ринку
Борги «Укренерго» на балансуючому ринку паралізують роботу енергокомпаній – експерт
25 жовтня, 11:52
Драпатий взявся за фігурантів корупційних справ, які перечікують суди в ЗСУ
Драпатий запровадив кадрові обмеження для військових, обвинувачених у корупції
24 жовтня, 14:23
Останні сім років попередні уряди саботували впорядкування «нормативки», яка стосується матеріально-побутового забезпечення прокурорів
Перший у списку – дерматовенеролог. Уряд прописав прокурорам безкоштовний медогляд Війна і медицина
23 жовтня, 07:00
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта Реклама
20 жовтня, 12:54
Вереснева інфляція в Україні сягнула 10% у річному вимірі на тлі воєнних і виробничих витрат
Чому зростають ціни
10 жовтня, 17:45
Працівник може вимагати компенсацію за час, коли через незаконне звільнення не працював
Держпраці пояснило, хто платитиме за незаконне звільнення працівника
7 жовтня, 19:00
Марина Боржемська є тренеркою та ведучою шоу «Зважені та щасливі»
Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська назвала хворобу, через яку зникла з соцмереж
6 жовтня, 10:35
Марі Роза 17 вересня відзначила 111-й день народження
Пережила Другу світову та коронавірус. 111-річна мешканка США розкрила секрет довголіття (фото)
2 жовтня, 18:35

Особисті фінанси

До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу
До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу
Курс валют 2 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 2 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 2 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 2 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Українка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії
Українка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії
Українка розповіла про «бідні» звички свого нідерландського чоловіка-мільйонера
Українка розповіла про «бідні» звички свого нідерландського чоловіка-мільйонера
Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
158K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
121K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua