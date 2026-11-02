До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу

Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року

Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року

Понад 3 тис. ветеранів, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, отримають цільову державну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням главу уряду Сергія Корецького.

Програма передбачає до 95 тис. грн одноразової виплати на придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають зробити повсякденне життя більш комфортним.

За словами прем'єра, виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року.

«Програма реалізується спільно з товариством Червоного Хреста України. Уряд разом із партнерами працює над пошуком додаткового фінансового ресурсу для підтримки ветеранів і ветеранок», – наголосив Корецький.

До слова, у травні Кабінет міністрів України затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Державна фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей, які найбільше цього потребують.