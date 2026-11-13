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Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз подорожчав у всіх мережах АЗС на 14-16 грн/л

Станом на 13 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,34 грн за літр, дизельного пального – 104,07 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, у мережі Socar всі види пального подешевшали на 1 грн/л, водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» дизельне пальне втратило в ціні 1 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95, А-92 та дизельне пальне подешевшали на 1 грн/л, тоді як А-95+ та ДП+ знизилися в ціні на 1,5 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 13 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 86,90  89,90  101,90  104,90  97,90  - 60,90 
OKKO 90,90  93,90  105,90  108,90  100,90  - 63,90 
WOG 90,90  93,90  105,90  108,90  100,90  - 63,50 
SOCAR 91,90  94,90  106,00  109,00  102,00  - 63,90
UKRNAFTA 86,90  89,90  102,90  104,90  - 84,90  60,90
KLO 84,9  92,6  103,9  107,9  101,9  83,5  63,00 
БРСМ 85,99  - 101,99  - - - 58,99 

У мережах Окко та Socar найдорожчий автогаз серед представлених АЗС, він коштує 63,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 13 жовтня до 13 листопада 2026 року на українських АЗС відбулися помітні зміни цін на пальне. Зокрема, автогаз подорожчав у всіх мережах на 14-16 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано в мережі «Укрнафта» – на 16 грн/л, а найменше – в UPG, на 14 грн/л.

Водночас бензин А-95 подешевшав у всіх мережах. Найбільше зниження відбулося в Socar – на 3 грн/л. В інших мережах ціна зменшилася на 1–2 грн/л.

Дизельне пальне, навпаки, подорожчало на всіх АЗС. Найбільше зростання зафіксовано в мережах Окко та WOG – на 6 грн/л, тоді як у Socar дизель подорожчав на 3 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: пальне дизельне пальне АЗС ціни бензин

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