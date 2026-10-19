Скільки збитків завдали удари РФ бізнесу цьогоріч? Прем'єр озвучив суму

У державному бюджеті на цей рік передбачено 18 млрд грн на компенсацію відсоткових ставок за програмою «Доступні кредити 5-7-9 відсотків»

За словами глави уряду, росіяни знищили або пошкодили понад 1 млн кв. м складів, виробничих і логістичних приміщень

Від початку 2026 року російські удари завдали українському бізнесу $7,7 млрд прямих збитків. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC Україна, передає «Главком».

Зокрема, за словами глави уряду, росіяни знищили або пошкодили понад 1 млн кв. м складів, виробничих і логістичних приміщень.

«Попри це економіка працює. Дякую всім підприємцям, які попри руйнування продовжують працювати, відновлюватися і перебудовувати логістику. Наше завдання – дати бізнесу інструменти, щоб вистояти. Уряд передає бізнесу державні приміщення для релокації та розосередження складів, виробництв», – зауважив Корецький.

Крім того, як зазначив прем'єр, у державному бюджеті на цей рік передбачено 18 млрд грн на компенсацію відсоткових ставок за програмою «Доступні кредити 5-7-9 відсотків».

«Ще одне важливе рішення стосується моря. Судна, які заходять в українські порти, сьогодні не можуть отримати міжнародне страхування через надто високі ризики. Тому часткову компенсацію збитків взяла на себе держава. Від цього напряму залежить робота аграрного сектору та сотень тисяч людей у ньому. Ми постійно на зв'язку з бізнесом і разом шукаємо рішення», – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що обмеження роботи чорноморських портів щомісяця коштує українському гірничо-металургійному комплексу (ГМК) від $150 млн до $200 млн. Водночас альтернативні шляхи експорту не можуть повноцінно замінити морські перевезення, що загрожує подальшим скороченням виробництва та зупинкою підприємств.

Зауважимо, що за оцінками міністра економіки України Олександра Кравченка, ракетні тривоги обходяться країні в $45 млн за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.