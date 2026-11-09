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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Квартира розташована на вул. Туполева 5а
фото: olx.ua

Вулиця Мрії (колишня Академіка Туполєва) розташована у Святошинському та Шевченківському районах Києва, житловий масив Нивки

Поки середня вартість оренди однокімнатного житла в столиці тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку нерухомості продовжують з'являтися ультрабюджетні варіанти. «Главком» знайшов у Святошинському районі Києва пропозицію всього за 4 тис. грн на місяць – це один із найдешевших варіантів у правобережній частині міста, де до того ж дозволяють проживання з домашніми улюбленцями.

Оселя розташована на Нивках за адресою: вулиця Мрії, 5а. Орендодавці оцінюють оренду житла у 4 тис. грн на місяць (додатково сплачуються комунальні послуги та одноразова комісія 4 тис. грн).

Оголошення на сайті olx.ua
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Скриншот

Помешкання загальною площею 32 кв. м розташоване на останньому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку 1980 року побудови, є балкон. Площа кухні становить 6 кв. м, планування кімнати – роздільне, санвузол – суміжний.

Санвузол у квартирі суміжний
Санвузол у квартирі суміжний
фото: olx.ua

Головна причина такої низької вартості – стан помешкання. Квартира виставлена під чистову обробку та потребує відновлення, а низька орендна плата є компромісом: власники пропонують знижку в обмін на те, що орендар зробить косметичний ремонт «під себе».

Меблі у кімнаті
Меблі у кімнаті
фото: olx.ua

На фото помітно, що в оселі збереглися старі дерев'яні вікна та шпалери з темним малюнком. У кімнаті та на кухні встановлено необхідне меблювання радянського зразка (софа, шафа, стіл) – усі меблі зі слідами тривалого користування. З побутової техніки в помешканні є газова плита з духовкою та бойлер для підігріву води.

Кухня обладнана газовою плитою
Кухня обладнана газовою плитою
фото: olx.ua
Стіни на кухні пофарбовані, місцями збереглася облицювальна плитка
Стіни на кухні пофарбовані, місцями збереглася облицювальна плитка
Скриншот

Як і у випадку з іншими бюджетними об'єктами, головною перевагою пропозиції є лояльність до власників тварин. Орендодавці готові заселити мешканців із будь-якими улюбленцями – котами, собаками дрібних та середніх порід (до 25 кг) чи іншими хатніми тваринами.

У кімнаті облаштовано робочу зону
У кімнаті облаштовано робочу зону
фото: olx.ua

Локація будинку має розвинену інфраструктуру: у радіусі 500 метрів розташовані дитячий садок, школа, ринок, магазини, кіоски, аптека, відділення пошти та банку, а також дитячий майданчик. Поруч є зупинки громадського транспорту, звідки можна швидко дістатися до станцій метро «Сирець», «Дорогожичі» та «Святошин».

Ву́лиця Мрі́ї – вулиця у Святошинському та Шевченківському районах міста Києва, місцевості Святошин, Нивки, Берковець. Пролягає від Берестейского проспекту до вулиці Стеценка. Прилучаються вулиці Естонська, Салютна, Ігоря Турчина, Південна, Центральна, Сторожева, Зелена і Кутова. Вулиця виникла в 1-й третині XX століття як частина Гостомельського шосе (разом із частинами вулиць Стеценка і Міської. З 1973 році мала назву Академіка Туполєва на честь радянського авіаконструктора Андрія Туполєва. Сучасна назва на честь літака Ан-225 «Мрія» – з 2024 року.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

До слова, мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський.

Теги: Київ ціни квартира нерухомість оренда

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