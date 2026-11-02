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Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході
Ормузька протока – стратегічний морський коридор, через який зазвичай транспортується близько 20% світових поставок нафти та нафтопродуктів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Переговори Ірану та Катару дали ринку надію на відновлення постачання енергоносіїв

Нафтовий ринок відреагував різким здешевленням сировини на нові дипломатичні зусилля щодо припинення війни між США, Ізраїлем та Іраном. Інвестори очікують, що можливі домовленості допоможуть відновити постачання нафти з Близького Сходу та зменшити ризики для судноплавства через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Financial Times.

За даними Investing.com, ф'ючерси на нафту марки Brent коштували $104,12 за барель. За день ціна знизилася на $9,31 (8,21%). Денний мінімум становив $103,28.

За пізнішими даними Financial Times, Brent подешевшала на 7,8% – до $104,63 за барель. Американська нафта WTI втратила 7,3% і коштувала $96,55.

Світові ціни на нафту різко впали: що змінилося на Близькому Сході фото 1

Що відбувається між Іраном і Катаром

Однією з головних причин падіння котирувань стали переговори іранських представників із катарськими посередниками. Протягом трьох днів сторони обговорювали можливу угоду, яка має допомогти завершити війну між Іраном та американсько-ізраїльською коаліцією.

За інформацією Reuters, проєкт пропозиції вже поширюється серед учасників переговорного процесу. Також обговорюється можливість проведення наступної зустрічі. Іранські представники залишили Доху після консультацій, але співрозмовник агентства наголосив, що це не було пов'язано з провалом переговорів.

Додатковий сигнал надійшов від президента Ірану Масуда Пезешкіана. Він повідомив, що верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї надав уряду певні повноваження для ведення переговорів про мир.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також підтвердив продовження консультацій за посередництва Катару. За його словами, Тегеран готовий як до дипломатії, так і до оборони.

Ще одним предметом обговорення стало розблокування понад $6 млрд іранських активів в обмін на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Про такий варіант домовленостей повідомляє The Guardian.

Міжнародні ринки позитивно відреагували на дипломатичні сигнали. Додатково на зниження вартості нафти вплинуло те, що протягом вихідних не відбулося значного військового загострення.

Чому Ормузька протока впливає на вартість нафти

Ормузька протока – стратегічний морський коридор між Іраном та Оманом, через який зазвичай транспортується близько 20% світових поставок нафти та нафтопродуктів.

Війна навколо Ірану призвела до серйозних перебоїв у судноплавстві. Атаки на танкери, загроза блокування маршруту та пошкодження енергетичної інфраструктури посилили побоювання щодо дефіциту сировини. Саме ці ризики раніше підштовхнули котирування Brent до шестимісячного максимуму наприкінці жовтня.

Тепер перспектива домовленостей зменшила побоювання трейдерів щодо тривалого дефіциту. Водночас фактичне відновлення безпечного руху суден через протоку ще не підтверджене.

Яке рішення ухвалила ОПЕК+

Додатковим чинником для ринку стало рішення ОПЕК+ від 1 листопада. Вісім країн-учасниць домовилися зберегти грудневі цільові показники видобутку без змін.

За інформацією Reuters, наступна зустріч представників групи запланована на 29 листопада. Країни продовжують враховувати ситуацію з експортом нафти на тлі війни з Іраном.

Чи продовжить нафта дешевшати

Попри різке падіння, нафтовий ринок залишається нестабільним. Переговори між Іраном та посередниками ще не завершилися укладенням мирної угоди, а ризик відновлення бойових дій зберігається.

Reuters також повідомляє, що Goldman Sachs підвищив прогноз вартості нафти через тривалі перебої з постачанням. За несприятливого сценарію, якщо видобуток у країнах Перської затоки залишатиметься на 3,5 млн барелів на добу нижчим за середній показник 2025 року, Brent може сягнути $140 за барель у 2027 році.

Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від результатів переговорів, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та можливостей країн регіону відновити експорт нафти.

Нагадаємо, у вересні «Главком» писав, що країнам Перської затоки та США вдалося відновити експорт нафти через Ормузьку протоку майже до довоєнного рівня. За даними аналітичної служби Kpler, транспортування нафти та нафтопродуктів через цей маршрут досягло 13,1 млн барелів на добу.

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Теги: нафта США експорт Іран ринок дизельне пальне блокування

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