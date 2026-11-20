Курс валют 20 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 20 листопада 2026 року. Порівняно з 19 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн, євро – 49,53 грн, польського злотого – 11,21 грн.
Курс валют станом на 20 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0532 ↓
|49,5335 ↓
|59,2714 ↓
|11,2185 ↓
|53,4788 ↓
|
Ощадбанк
|44,95 / 45,50
|49,40 / 50,25
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,05 / 45,45
|49,37 / 50,25
|59,93 / 59,52
|11,12 / 11,35
|-
|
ПУМБ
|45,00 / 45,60
|49,50 / 50,20
|58,80 / 60,20
|
11,08 / 11,38
|-
|
monobank
|45,06 / 45,44
|49,38 / 50,10
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,70 / 45,54
|
49,10 / 50,00
|57,00 / 60,80
|10,60 / 11,60
|
50,80 / 54,90
|
OTP Bank
|45,00 / 45,65
|49,25 / 50,25
|-
|-
|53,00 / 54,00
|
Укрсиббанк
|45,05 / 45,62
|49,47 / 50,25
|58,90 / 60,80
|-
|53,20 / 54,75
За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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