Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 20 листопада 2026 року. Порівняно з 19 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн, євро – 49,53 грн, польського злотого – 11,21 грн.

Курс валют станом на 20 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,0532 ↓ 49,5335 ↓ 59,2714 ↓ 11,2185 ↓ 53,4788 ↓ Ощадбанк 44,95 / 45,50 49,40 / 50,25 - - - Приватбанк 45,05 / 45,45 49,37 / 50,25 59,93 / 59,52 11,12 / 11,35 - ПУМБ 45,00 / 45,60 49,50 / 50,20 58,80 / 60,20 11,08 / 11,38 - monobank 45,06 / 45,44 49,38 / 50,10 - - - Райффайзен 44,70 / 45,54 49,10 / 50,00 57,00 / 60,80 10,60 / 11,60 50,80 / 54,90 OTP Bank 45,00 / 45,65 49,25 / 50,25 - - 53,00 / 54,00 Укрсиббанк 45,05 / 45,62 49,47 / 50,25 58,90 / 60,80 - 53,20 / 54,75

* курс валют станом на 09:32 20 листопада 2026 року

За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.