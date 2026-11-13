Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 13 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 13 листопада 2026 року. Порівняно з 12 листопада, долар подорожчав, а євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Курс валют станом на 13 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,3849  50,3379 60,2241 11,4334 54,5492
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 46 50,20 / 51,35 59,60 / 61,80 11,10 / 11,70 53,80 / 55,50
Приватбанк Приватбанк
 45,45 / 45,87 50,32 / 51,02 60,12 / 60,60 11,41 / 11,75 -
ПУМБ ПУМБ
 45,30 / 45,90 50,40 / 51,10 59,70 / 61,10

11,30 / 11,60

 -
monobank monobank
 45,46 / 45,86 50,33 / 51,01 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,95

50,20 / 51,10

 58 / 62 10,80 / 11,80

52 / 56
OTP Bank OTP Bank
 45,25 / 45,60 49,83 / 50,80 59,56 / 60,79 11,30 / 11,51 53,92 / 54,93
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,20 / 45,95 50,30 / 51,30 59,50 / 61,60 - 53,65 / 55,65
* курс валют станом на 09:10 13 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники загальнонаціонального страйку в Іспанії протестують проти високої вартості житла та виселень
Чотири мільйони іспанців вийшли на страйк через житлову кризу (відео)
11 листопада, 21:52
Ольга та її обранець із Нідерландів
Українка розповіла про «бідні» звички свого нідерландського чоловіка-мільйонера
1 листопада, 19:14
Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами
Прибутки нафтових компаній США різко зросли через війну з Іраном
30 жовтня, 23:45
Артаманов: Бюджетних коштів нам не вистачає, нам потрібно до цих засобів дбайливо ставитися
Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет
19 жовтня, 03:35
Фото: TASR
Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд
10 листопада, 21:32
Водночас голова НБУ наголосив, що поважає право парламенту контролювати роботу регулятора
Пишний зробив заяву стосовно свого звільнення з посади голови Нацбанку
4 листопада, 15:08

Особисті фінанси

Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року
Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року
В Україні подешевшали печериці
В Україні подешевшали печериці
Квартири у Львові дорожчають: скільки коштує житло у листопаді
Квартири у Львові дорожчають: скільки коштує житло у листопаді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
137K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
127K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
106K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві вчетверте від початку доби оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 08:28
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40
«Ілюмінація – це наша фішка»: Терехов відповів, чи буде Харків зі світлом на свята
Сьогодні, 05:20

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua