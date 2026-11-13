Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 13 листопада 2026 року. Порівняно з 12 листопада, долар подорожчав, а євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Курс валют станом на 13 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3849 ↑ 50,3379 ↓ 60,2241 ↓ 11,4334 ↓ 54,5492 ↓ Ощадбанк 45,30 / 46 50,20 / 51,35 59,60 / 61,80 11,10 / 11,70 53,80 / 55,50 Приватбанк 45,45 / 45,87 50,32 / 51,02 60,12 / 60,60 11,41 / 11,75 - ПУМБ 45,30 / 45,90 50,40 / 51,10 59,70 / 61,10 11,30 / 11,60 - monobank 45,46 / 45,86 50,33 / 51,01 - - - Райффайзен 45,20 / 45,95 50,20 / 51,10 58 / 62 10,80 / 11,80 52 / 56 OTP Bank 45,25 / 45,60 49,83 / 50,80 59,56 / 60,79 11,30 / 11,51 53,92 / 54,93 Укрсиббанк 45,20 / 45,95 50,30 / 51,30 59,50 / 61,60 - 53,65 / 55,65

* курс валют станом на 09:10 13 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.