Мед стане дефіцитом у 2025 році? Бджолярі дають тривожні прогнози

Йдеться не тільки про Україну, зі США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії

У 2025 році українські пасічники можуть зібрати на третину менше меду, ніж торік. Все це внаслідок заморозків, дощів та отруєння бджіл. Про це розповів засновник «Пасіка 21» Сергій Шаронін для спецпроєкту Kurkul.com., передає «Главком».

Зазначається, що значна частина пасік у 2025 році погано перезимувала, а весна видалась не менш важкою. Цьогоріч весну супроводжували пізні й сильні заморозки, затяжне похолодання, дощі з градом. Все це суттєво вплинуло на цвітіння рослин у період першого медозбору та на сам медозбір.

«Пасіка 21» за підсумками першого медозбору вже може дати оцінку: меду мало. На Черкащині, наприклад, спочатку все побили заморозки, потім низькі температури не давали виділяти нектар, а коли потеплішало й зацвіла акація – дощі за кілька днів змили весь нектар», – розповів бджоляр.

Також Шаронін розповів, що прогнози щодо другої хвилі збору одразу викликають спогади про минулий рік, коли через посуху цей період виявився посереднім. Крім того, соняшниковий мед значно дешевший за акацієвий.

Це стосується не тільки України, зі США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії.

«Можна впевнено сказати: у Європі, особливо Східній, перший медозбір майже не відбувся. Урожаю немає. Тобто, в основних споживачів меду зі своїм виробництвом меду погано. Це вже факт. Тож цей дефіцит меду, здавалося б, мав би позитивно вплинути на зростання як ціни, так і обсягів імпорту», – додав засновник «Пасіка 21».

До слова, мед у банці може зберігатися дуже тривалий час. З часом він змінює свою структуру і колір, але це не впливає на його корисні якості. Серед найбільш корисних видів меду улюблені українцями гречаний та акацієвий.

Американська асоціація серця нещодавно підтвердила, що мед ефективно захищає від багатьох хвороб. Він часто використовується при запальних захворюваннях дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту, має заспокійливий вплив на нервову систему.

Можна довго сперечатися про користь того чи іншого виду меду, але найкраще обирати сирий мед, який не був попередньо оброблений. Його можна придбати на пасіках у фермерів або у магазинах здорової їжі.