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Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду
Найбільш корисним є свіжозібраний мед без добавок
фото: shutterstock

Медики вважають, що найкраще обирати сирий мед, який не був попередньо оброблений

Мед у банці може зберігатися дуже тривалий час. З часом він змінює свою структуру і колір, але це не впливає на його корисні якості. Серед найбільш корисних видів меду улюблені українцями гречаний та акацієвий. Про це пише СlevelandClinic, посилаючись на інформацію американських лікарів.  

За інформацією ресурсу, Американська асоціація серця нещодавно підтвердила, що мед ефективно захищає від багатьох хвороб. Він часто використовується при запальних захворюваннях дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту, має заспокійливий вплив на нервову систему.

Можна довго сперечатися про користь того чи іншого виду меду, але найкраще обирати сирий мед, який не був попередньо оброблений.  Його можна придбати на пасіках у фермерів або у магазинах здорової їжі.

Американські лікарі радять використовувати сирий органічний мед без консервантів, доданого цукру або будь-яких інших добавок. Це тому, що обробка меду може вбити деякі корисні поживні речовини та антиоксиданти. Американська асоціація серця каже, що чоловікам варто споживати не більше дев'яти чайних ложок доданого цукру на день, а жінкам – шість чайних ложок для запобігання серцевих захворювань.

За оцінками, у світі існує понад 300 видів меду. Але є принаймні декілька максимально корисних видів, які можна купити в Україні.  

Акація

Акацієвий мед отримують з квітів акацієвого дерева. Дерева акації ростуть в Україні, Сполучених Штатах, та загалом по всій Європі. Акація – світлий м'який мед. Смак солодкий з відтінком ванілі.

Липа

Липовий мед отримують з жовтувато-білих квітів липи. Липовий мед світло-золотистого кольору. Має м'який маслянистий післясмак з відтінком лайма.

Шавлія

Шавлієвий мед отримують з пурпурових квіток мускатної шавлії. Шавлієвий мед дуже світлий, майже прозорий. Він майже не кристалізується а смак дещо схожий на жувальну гумку.

Гречка

Гречаний мед – один із поширених в Україні. Його отримують з білих або рожевих квітів гречки. Гречаний мед багатий антиоксидантами. Його смак солодовий з легкою гірчикою.

Нагадаємо, якщо ціна за кілограм меду буде менше двох доларів, то ця справа буде нерентабельною і неприбутковою, і багато бджолярів відмовляться від неї. Таку думку в коментарі AgroPortal.ua висловив власник бренду «Папкина Пасіка» з Путивля (Сумська область) Сергій Папка.

«Ми останній рік оптом не здавали, натомість розробили власний бренд «Папкина Пасіка» і продаємо мед та продукти бджільництва вроздріб на території України. Також нашу продукцію скуштували в декількох інших країнах: Польщі, Чехії, Німеччині, Естонії, Швейцарії та навіть Великій Британії, хоч і невеликими партіями, але намагаємось збільшити кількість клієнтів», – розповів Сергій Папка.

За словами іншого пасічника з Полтавщини Андрія Баскевича, виробники меду на сьогодні не готові експортувати його, оскільки для цього багато чого потрібно. Це і завод із переробки меду, і паперова тяганина, і те, що гроші за проданий мед повертаються не відразу, а через декілька місяців.

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Теги: гроші продукти мед поживні речовини

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