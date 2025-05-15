15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено залишати брудний посуд

15 травня відзначається День вишиванки в Україні, Міжнародний день сім'ї та Міжнародний день захисту клімату. Віряни вшановують пам'ять Пахомія Великого.

День вишиванки в Україні

У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Вишиванка – яскравий приклад і підтвердження цьому. Історія вишиванки своїми витоками сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням знаменитого давньогрецького історика, географа і мандрівника Геродота, елементами вишиванки був прикрашений одяг скіфів, які проживали в наших землях в період VIII ст. до н. е. - IV ст. н. е.

День вишиванки – поки ще не офіційне і відносно нове народне свято, покликане до сприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Воно відзначається у третій четвер травня. У 2025 році День вишиванки припадає на 15 травня.

Міжнародний день сім'ї

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня (резолюція A/RES/47/237 від 20.09.1993 р.). Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. З сім’ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Благополуччя родини – ось мірило розвитку і прогресу країни.

Міжнародний день захисту клімату

За підрахунками вчених на Землі відбувається близько 760 гроз щогодини. До речі, не дивлячись на широко поширену думку, блискавка йде все ж із землі вгору, а не з неба вниз, а дощ навіть містить вітамін B12. Щороку близько 10 мільйонів тонн азоту утворюють на Землі саме грози. Вологе повітря утримує тепло краще, ніж сухе, тому у вологих тропіках буває спекотніше, ніж у засушливих пустелях.

Груднева конференція 2007 року стала кульмінаційним моментом, завершальним історичним дванадцятимісячним періодом переговорів з проблеми зміни клімату. Було підписано міжнародне комюніке, що закликає світових лідерів розробити політику та вжити заходів, що дозволяють торгово-промисловому сектору знизити емісію вуглекислого газу, і пом’якшити кліматичні зміни.

Сучасна наука не дає точних відповідей щодо можливості і термінів настання різких і катастрофічних змін клімату в разі подальшого підвищення температури. Однак своєчасна і активна діяльність з пом’якшення наслідків зміни клімату, що істотно знизить витрати, пов’язані з процесом адаптації.

Що сьогодні за церковне свято

15 травня у церковному календарі – день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

Що не можна робити сьогодні

Не варто незаміжнім дівчатам розповідати про свої мрії;

Заборонено залишати брудний посуд;

Не можна брати решту, коли щось купуєте.

Народні прикмети і традиції

Тепла погода – літо буде погожим;

дощить – чекайте на часті грози в червні;

на осиці багато сережок – буде великий урожай вівса;

багряний схід сонця – влітку чекайте на засуху;

на ялівці з'явилися квіти – пора сіяти ячмінь.

Пам’ятні дати 15 травня

1648 рік – відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;

1891 рік – Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії;

1905 рік – засновують Лас-Вегас;

1940 рік – у США в продажу з'являються нейлонові панчохи;

1948 рік – починається арабо-ізраїльська війна;

1957 рік – Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);

1957 рік – Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі); 1976 рік – авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гине 52 особи – всі пасажири та члени екіпажу;

2022 рік – український гурт Kalush Orchestra з треком «Стефанія» перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів;

2023 рік – на хабарі у 2,7 млн доларів США викривають очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.