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Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі та гине через 5 хвилин кип’ятіння
фото: КМДА

Станом на 13 травня у Києві зареєстровано 40 випадків гепатиту А, більшість хворих – діти

Київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Про це повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак, інформує «Главком».

Зазначається, що станом на сьогодні, 13 травня, у Києві вже зареєстровано 40 випадків гепатиту А, більшість з яких – у дітей. У навчальних закладах, де виявили захворювання, введено дистанційне навчання. 

«Постійно фіксуємо поодинокі випадки вірусного гепатиту, але не було масових спалахів. Останній раз в Києві був спалах в 2015 році», – говорить Чумак. 

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

До слова, за даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби

Теги: Київ гепатит продукти водопостачання вода

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