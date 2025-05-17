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Продовольчі ярмарки у Києві 17-18 травня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продовольчі ярмарки у Києві 17-18 травня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)
У неділю ярмарки пройдуть у п'яти районах столиці
фото з відкритих джерел

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 17-18 травня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.   

Зокрема,17 травня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

18 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16. 

Нагадаємо, на полицях столичних супермаркетів з'явилася молода картопля нового врожаю. Проте, перші ціни на цей популярний овоч виявилися досить високими. Зокрема, у супермаркеті «Пчілка» кілограм молодої картоплі коштує 89,99 грн за кіло.

Теги: продукти ярмарок Київгаз

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