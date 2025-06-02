У Канаді різко подорожчали тисячі товарів

Лідером за зростанням цін у Канаді стали овочі та фрукти

Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Хоча рівень інфляції невеликий, канадські гаманці сьогодні мають й інших «ворогів». Про це пише «Главком» із посиланням на Vancouverok.

Відповідно до звіту Loblaw Companies Ltd. про інфляцію на продукти, ціни у квітні зросли на 3,8%, перевищивши загальне зростання індексу споживчих цін (ІСЦ). Це третій місяць поспіль, коли продовольча інфляція випереджає загальну, як зазначає Статистичне управління Канади.

Майк фон Массоу, економіст у галузі продовольчої економіки та професор Університету Гвельфа, каже, що канадці пристосувалися до регулярного зростання цін. Однак ефект від цих стрибків найбільш гостро відчувається в короткостроковій перспективі, тут і зараз, посилюючи й так непросте становище покупців.

Статистичне управління Канади своєю чергою повідомило, що найбільший «внесок» в зростання цін внесли свіжі овочі, ціни на які зросли на 3,7%. Не тішить і м'ясо: вартість яловичини підскочила на 16,2% за рік, кави та чаю – на 13,4%. Канадцям довелося платити дорожче за вечерю в кафе. Тут ціни у квітні зростали швидшими темпами. Приріст становив 3,6%, згідно з даними Статистичного управління Канади.

Щодо звіту Loblaw, то аналітики рітейлера пояснюють стабільне зростання цін на продукти кількома факторами. Зокрема ослабленням канадського долара у зимові місяці та початковим впливом тарифів з боку США.

Американські товари особливо помітно подорожчали, а лідерами цінових перегонів стали овочі, фрукти, знову ж таки кава, чай і різна бакалія.

Нагадаємо, Канада скоротить 100 тис. робочих місць. Другий місяць поспіль економісти Канади говорять про те, що країна входить до зони ризику рецесії. Згідно з останнім опитуванням Банку Канади, стурбованість з приводу втрати роботи зросла більш ніж на 20%, а ділова впевненість різко впала