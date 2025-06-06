Єдина країна світу може прогодувати себе сама: результати дослідження

Деякі країни не здатні себе прогодувати зовсім. Це Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Макао, Катар і Ємен

Лише одна держава може прогодувати своє населення сама, а шість країн не можуть забезпечити себе в жодній із семи груп продуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science Alert

Дослідження провели вчені з Геттінгенського університету та Единбурзького університету. Команда зібрала дані про виробництво продуктів із 186 країн світу. Результати показали, що країна в Південній Америці Гайана – єдина, яка може бути цілком самодостатньою у всіх семи основних групах продуктів харчування (йдеться про молочні продукти, овочі, яйця, крупи, морепродукти, бобові, фрукти й овочі тощо).

На другому місці опинилися Китай та В'єтнам, вони виробляють достатньо продуктів харчування, щоб задовольнити попит населення у 6 із 7 категорій.

Лише одна з семи країн може виконати квоту у 5 або більше групах продуктів харчування, і більшість з них – це країни Європи та Південної Америки.

Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Макао, Катар та Ємен не досягають самодостатності в жодній групі продуктів харчування.

Навіть економічні союзи з кількох країн демонструють схожі тенденції. Наприклад, Рада співробітництва арабських країн Перської затоки досягає самодостатності лише у м'ясі, а союзи у Західній Африці та Карибському басейні досягають цілей лише у двох групах. Жоден із цих економічних спілок не виробляє достатньо овочів, щоб прогодувати все населення.

Для того, щоб заповнювати ці прогалини, більшість країн покладаються на торгівлю. Але багато хто з них, як і раніше, залежать від одного торгового партнера в більш ніж половині свого імпорту, що робить їх особливо вразливими до ринкових потрясінь.

Підтримка різноманітних торгових мереж між країнами та регіонами має вирішальне значення для майбутніх поставок продовольства, кажуть автори дослідження.

Які країни можуть забезпечити себе харчуванням (скриншот)

«Міжнародна торгівля продуктами харчування та співробітництво необхідні для здорового та стійкого харчування. Однак сильна залежність від імпорту з окремих країн може зробити країни вразливими. Створення стійких ланцюжків поставок продовольства має вирішальне значення для забезпечення громадської охорони здоров'я», – каже Йонас Стель, економіст з питань розвитку в Геттінгенському університеті.

До слова, у Канаді різко подорожчали тисячі товарів. Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Хоча рівень інфляції невеликий, канадські гаманці сьогодні мають й інших «ворогів».