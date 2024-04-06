Міністр енергетики допускає підвищення тарифів на світло

У липні-серпні влада може попросити українців максимально економно споживати електроенергію

Уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

«Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися», – зазначив очільник Міненерго.

За його словами, неостаточні збитки вже вимірюються мільярдами гривень і лише продовжують зростати, а кінцеві масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

Галущенко додав, що вже постраждало шість гігаватів електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу взимку. ДТЕК заявила, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджені.

Україна активно шукає енергетичне обладнання по всьому світу на заміну пошкодженому. Однак це полювання може бути марним, якщо не буде достатньо систем ППО, наголошує міністр. Навесні Росія почала обстрілювати теплові та гідроелектростанції України: «Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та військовими злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках».

Галущенко додав, що ще більше пошкодження електромережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піка.

«Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження... Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», – запевнив глава Міненерго.

При цьому він не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Зараз уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів. «Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», – додав Галущенко.

Нагадаємо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що через нестабільну ситуацію сьогодні неможливо однозначно говорити про зміни тарифу на електроенергію для населення.

Раніше Галущенко запевнив, що щонайменше до 1 травня 2024 року вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.