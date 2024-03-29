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Шмигаль розповів, як нічна атака РФ вплинула на ситуацію в енергосистемі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль розповів, як нічна атака РФ вплинула на ситуацію в енергосистемі
Через російську атаку Україна почала імпортувати електроенергію з сусідніх країн
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра, українська енергосистема цілісна, однак ситуація дуже непроста

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Через це у низці регіонів з'явились проблеми з електропостачанням. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Головна ціль атаки – знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання», – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.

«Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу», – наголосив прем'єр.

Глава уряду зауважив, що нині дуже важливо для всіх зменшити споживання електроенергії.

«Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24/7. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: обстріл прем’єр-міністр Денис Шмигаль електроенергія енергетика

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