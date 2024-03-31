У Харкові скасовані графіки відключень світла

На Харківщині не діють аварійні відключення світла

Після ворожого обстрілу на Харківщині понад тиждень діяли бмеження на електропостачання

У Харкові вперше з 22 березня перестали діяти обмеження на електропостачання. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що Харківщина була єдиною областю, де аварійні відключення діяли на момент 30 березня. Нині ж обмеження тут не застосовуються.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики. У Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

До відома, сьогодні вночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Тут без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Також у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.