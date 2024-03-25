Ракетна атака на Київ та законопроєкт про регулювання Telegram. Головне за 25 березня

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, усі російські ракети летіли у центр Києва

Ракетний удар по столиці, реєстрація законопроекту щод оврегулювання роботи Telegram в Україні, пошкодження третього судна окупантів. «Главком» склав добірку новин 25 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих

В Україні о 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму. Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги.

За попередньою інформацією від КМДА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці. Внаслідок російської атаки на Київ падіння уламків збитих ракет зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Дарницькому. Пошкоджені багатоповерхові будівлі та одна приватна забудова.

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У Раді зареєстровано законопроєкт про регулювання Telegram

Сьогодні, 25 березня, у Раді зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні. У пояснювальній записці йдеться, що запропоноване Законом «Про медіа» регулювання «залишилось не повним», що проявилось «у неможливості ефективного реагування» з боку держави на ряд проблем в інформаційній сфері. «В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Даний законопроект покликаний надати державним органам відповідний інструментарій», – зазначили автори документу.

Атака на флот РФ: окупанти визнали пошкодження третього судна

Унаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель «Іван Хурс». У ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них. По судну влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає. Загалом в результаті атака пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК «Азов» та «Ямал» та розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Молдова хоче допомагати Україні ловити ухилянтів

Молдова прагне посилити співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігати незаконній міграції до країни чоловіків призовного віку. Про це розповів молдовський міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос.

За словами чиновника, здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки віком від 18 до 60 років «значною мірою через Придністровський регіон». Міністр вважає: «Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя».

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Польща назвала ракету, яка перетнула кордон під час атаки на Україну

Керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукул розповів, що повітряний простір Польщі вранці неділі, 24 березня, ймовірно порушила російська крилата ракета Х-101 – вона перебувала на території країни 39 секунд. На запитання журналістів, була це провокація чи випадковість, генерал відповів, що кожен варіант можливий, адже російські ракети не є надто точні і могли відхилитися від курсу.