Голова Нацкомісії з держрегулювання енергетики прокоментував ймовірне підвищення цін на світло

Голова НКРЕКП зазначає, що конкретно щодо цін на електроенергію для населення можна буде відповісти пізніше

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що через нестабільну ситуацію сьогодні неможливо однозначно говорити про зміни тарифу на електроенергію для населення. Про це повідомляє Укрінформ.

«Будуть або зміни, або продовження (дії ПСО на електрику для населення). Але ситуація змінюється кожен день. Зараз неможливо сказати», – сказав Тарасюк.

Голова НКРЕКП зазначає, що конкретно щодо цін на електроенергію для населення можна буде відповісти пізніше.

Валерій Тарасюк уточнив, щодо цінових обмежень на короткострокових ринках електроенергії. Він наголосив, що при інтеграції українського енергетичного ринку в європейський прайс-кепи потрібно буде знімати.

«Коли ми до цього прийдемо – пов'язано із попереднім питанням. Кожного дня ситуація змінюється», – сказав Тарасюк.

Нагадаємо, що на початку березня уряд заявив, що не збирається підвищувати тарифи на світло. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

Водночас за його словами, це ще не означає, що з 1-го травня 2024 року тариф обов’язково буде переглянуто.

Нагадаємо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше минулого року додала в ціні електроенергія.