Міністр енергетики відповів, чи підвищаться тарифи на світло
Щонайменше до 1 травня 2024 року вартість електроенергії залишиться без змін
Наразі уряд не збирається підвищувати тарифи на світло. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в етері національного телемарафону.
«Наразі ми не розглядаємо це питання... Ми пройдемо сезон... Є юридичний інструмент, є відповідне рішення, воно діє до 1-го травня», – зазначив глава Міненерго.
Водночас, за його словами, це ще не означає, що з 1-го травня 2024 року тариф обов’язково буде переглянуто.
Нагадаємо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення.
До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.
Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.
Коментарі — 0