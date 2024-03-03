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Міністр енергетики відповів, чи підвищаться тарифи на світло

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міністр енергетики відповів, чи підвищаться тарифи на світло
Галущенко запевнив, що щонайменше до 1 травня українцям не варто чекати підвищення тарифів на електроенергію
фото: Depositphotos

Щонайменше до 1 травня 2024 року вартість електроенергії залишиться без змін

Наразі уряд не збирається підвищувати тарифи на світло. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в етері національного телемарафону. 

«Наразі ми не розглядаємо це питання... Ми пройдемо сезон... Є юридичний інструмент, є відповідне рішення, воно діє до 1-го травня», – зазначив глава Міненерго.

Водночас, за його словами, це ще не означає, що з 1-го травня 2024 року тариф обов’язково буде переглянуто.

Нагадаємо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення. 

До слова, наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

Теги: тарифи Міненерго електроенергія

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