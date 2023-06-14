На Львівщині колишній палац польського графа продано за 20 млн грн (фото)

Палац Жевуських-Лянцкоронських збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу

На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота

У середу, 14 червня, на майданчику електронних торгів Prozorro відбувся аукціон з продажу колишнього палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ на Львівщині. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

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На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн.

Лот включає в себе головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площею близько 4 тис. м2, клуб площею 1308 м2, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники. Площа земельної ділянки, на якій розташований комплекс, становить 6,5 га.

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Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ – 4 млн гривень.

Будівлі санаторію перебували в занепаді та майже 20 років не використовувалися. Головний корпус санаторію » пам’ятка культури місцевого значення, яка потребує значних інвестицій у відновлення.

Переможець аукціону повинен підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

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Що відомо про палац?

Пам’ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу дідичем Роздолу Міхалом Жевуським. Парк, у якому розташований палац, внесений до природо-заповідного фонду України.

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У 20-х роках XIX століття палац перейшов у власність родини Лянцкоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Будівля мала 60 кімнат, а ззовні була прикрашена античними скульптурами, привезеними Каролем Лянцкоронським з різних країн світу. Він був колекціонером, тож палац був наповнений творами мистецтва і антикваріатом. Перед Другою світовою війною більшість колекції була вивезена у Польщу та Австрію. В Україні лишилося кілька скульптур, розшуком яких займався директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. Проте йому вдалося знайти лише дві скульптури, одна з яких датована ІІ ст. до нашої ери, а одна – серединою XVI ст.

За радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина. За часів незалежності палац перейшов на баланс «Укрпрофоздоровниці», що продала його у 2004 році за 467 тис. грн у приватні руки. Місцеві мешканці звинувачували нових власників у розграбовуванні інтер'єрів палацу, проте правоохоронці так і не довели справу до кінця. У 2017 році за рішенням Верховного суду палац повернули державі, у 2022 році він перейшов в управління Фонду держмайна, що і організував торги.

Зараз палац перебуває у занедбаному стані і потребує реставрації.