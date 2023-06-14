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На Львівщині колишній палац польського графа продано за 20 млн грн (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині колишній палац польського графа продано за 20 млн грн (фото)
Палац Жевуських-Лянцкоронських збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу
фото з відкритих джерел

На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота

У середу, 14 червня, на майданчику електронних торгів Prozorro відбувся аукціон з продажу колишнього палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ на Львівщині. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн.

Лот включає в себе головний і лікувальний корпуси колишнього санаторію площею близько 4 тис. м2, клуб площею 1308 м2, продуктовий склад, майстерню, котельню, два гаражі, господарський корпус, пральню, бетонні каналізаційні відстійники. Площа земельної ділянки, на якій розташований комплекс, становить 6,5 га.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ – 4 млн гривень.

Будівлі санаторію перебували в занепаді та майже 20 років не використовувалися. Головний корпус санаторію » пам’ятка культури місцевого значення, яка потребує значних інвестицій у відновлення.

Переможець аукціону повинен підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

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Що відомо про палац?

Пам’ятка архітектури палац Жевуських-Лянцкоронських збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу дідичем Роздолу Міхалом Жевуським. Парк, у якому розташований палац, внесений до природо-заповідного фонду України.

У 20-х роках XIX століття палац перейшов у власність родини Лянцкоронських, яка частково знесла старі приміщення і добудувала нові. Будівля мала 60 кімнат, а ззовні була прикрашена античними скульптурами, привезеними Каролем Лянцкоронським з різних країн світу. Він був колекціонером, тож палац був наповнений творами мистецтва і антикваріатом. Перед Другою світовою війною більшість колекції була вивезена у Польщу та Австрію. В Україні лишилося кілька скульптур, розшуком яких займався директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. Проте йому вдалося знайти лише дві скульптури, одна з яких датована ІІ ст. до нашої ери, а одна – серединою XVI ст.

За радянських часів у палаці працював філіал одного зі санаторіїв Моршина. За часів незалежності палац перейшов на баланс «Укрпрофоздоровниці», що продала його у 2004 році за 467 тис. грн у приватні руки. Місцеві мешканці звинувачували нових власників у розграбовуванні інтер'єрів палацу, проте правоохоронці так і не довели справу до кінця. У 2017 році за рішенням Верховного суду палац повернули державі, у 2022 році він перейшов в управління Фонду держмайна, що і організував торги.

Зараз палац перебуває у занедбаному стані і потребує реставрації.

Теги: Львівщина Фонд державного майна аукціон

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