На аукціоні у Польщі продано унікальні жовто-блакитні шахи: гроші підуть в Україну

Сім тисяч злотих заплатив переможець аукціону

У Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахові фігури для допомоги українським дітям. Їх зробив краківський різьбяр Лукаш Вічарж і підписав найкращий станом на сьогодні польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.

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Ціна, яку заплатив переможець аукціону, становить сім тисяч злотих. Усі вторговані кошти будуть передані гуманітарним транспортним організаціям, які допомагають дітям в Україні. Особливо тим, хто втратив батьків на війні.

На кошти придбають їстівні продукти, шкільне приладдя, іграшки, взуття та засоби гігієни.

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Це єдиний екземпляр шахів, таких більше немає Фото onebid.pl

Ініціатором благодійного аукціону виступила Фундація «Team Kraków». Для нього спеціально замовили шахи у краківських майстрів.

Шахи мають кольори українського прапора і висоту 16 сантиметрів. Фігури вирізані з деревини липи, патиновані та обклеєні повстю. Шахова дошка має розміри 60х60 сантиметрів, інкрустована шпоном і обшита повстю зсередини.

Це єдиний екземпляр шахів, таких більше немає. У цьому їх унікальність.