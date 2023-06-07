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На аукціоні у Польщі продано унікальні жовто-блакитні шахи: гроші підуть в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
На аукціоні у Польщі продано унікальні жовто-блакитні шахи: гроші підуть в Україну
Ян Кшиштоф Дуда та Лукаш Вічарж
фото: onebid.pl

Сім тисяч злотих заплатив переможець аукціону

У Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахові фігури для допомоги українським дітям. Їх зробив краківський різьбяр Лукаш Вічарж і підписав найкращий станом на сьогодні польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.

Ціна, яку заплатив переможець аукціону, становить сім тисяч злотих. Усі вторговані кошти будуть передані гуманітарним транспортним організаціям, які допомагають дітям в Україні. Особливо тим, хто втратив батьків на війні.

На кошти придбають їстівні продукти, шкільне приладдя, іграшки, взуття та засоби гігієни.  

Це єдиний екземпляр шахів, таких більше немає
Це єдиний екземпляр шахів, таких більше немає
Фото onebid.pl

Ініціатором благодійного аукціону виступила Фундація «Team Kraków». Для нього спеціально замовили шахи у краківських майстрів.

Шахи мають кольори українського прапора і висоту 16 сантиметрів. Фігури вирізані з деревини липи, патиновані та обклеєні повстю. Шахова дошка має розміри 60х60 сантиметрів, інкрустована шпоном і обшита повстю зсередини.

Це єдиний екземпляр шахів, таких більше немає. У цьому їх унікальність.

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Теги: Польща діти благодійність шахи

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