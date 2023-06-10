На дрони для ЗСУ: Кличко продав на аукціоні свій знаменитий велосипед

Велосипед вартістю близько 4 тисяч доларів було продано за 350 тисяч гривень

Віталій Кличко виставив на благодійний аукціон свій велосипед, щоб зібрати гроші на дрони для ЗСУ. Про це мер Києва повідомив у Telegram, пожартувавши, що новий власник, як він сподівається, з велосипеда не падатиме.

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У результаті велосипед GoCycle G2, вартість якого близько 4 тисяч доларів, було продано за 350 тисяч гривень. На ці гроші закуплять дрони для ЗСУ.

«На аукціоні IT-спільноти EVO, де збирали кошти на дрони для наших захисників, виставив свій знаковий велосипед. Той самий, на якому я колись упав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ», – написав Кличко та побажав новому власнику велосипеда з нього не падати.

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А якщо таке трапиться, то «швидко і гідно підійматися», – додав він.

У 2016 році падіння Кличка було головною новиною дня

Міський голова столиці зазначив, що на цьому аукціоні зібрали понад 1,7 млн грн. На всі ці кошти організатори закуплять дрони для ЗСУ.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із бюджету Києва буде виділено 100 млн грн на допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи. Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам.