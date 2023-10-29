Стрімко дорожчає популярний овоч

Стрибок у ціні на цей продукт аналітики пов'язують із високим попитом та обмеженою пропозицією на ринку

В Україні різкими темпами дорожчають тепличні огірки. Так, цього тижня ціни на цей овоч зросли на 10% у порівнянні з минулим. Про це повідомив проєкт EastFruit.

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За словами аналітиків, причиною здорожчання тепличних огірків став їх дефіцит, оскільки пропозиція цього овоча у місцевих комбінатах дуже обмежена. При цьому попит на цей популярний інгредієнт для салатів залишається досить високим.

Нині українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг. Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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«Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов'язують із високим попитом у даному сегменті. При цьому через прохолодну погоду, яка зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка у місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб'ємними. Це дозволяє виробникам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію практично щодня», – йдеться в публікації.

Однак фахівці відмітили, що навіть після чергового здорожчання зараз тепличні огірки коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня минулого року.

Зазначається, що тепличні комбінати й надалі можуть підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні почали підвищуватися відпускні ціни на томати.

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Водночас в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі.