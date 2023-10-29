Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Стрімко дорожчає популярний овоч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стрімко дорожчає популярний овоч
Огірки різко зростають у ціні
фото: Pixabay

Стрибок у ціні на цей продукт аналітики пов'язують із високим попитом та обмеженою пропозицією на ринку

В Україні різкими темпами дорожчають тепличні огірки. Так, цього тижня ціни на цей овоч зросли на 10% у порівнянні з минулим. Про це повідомив проєкт EastFruit.

За словами аналітиків, причиною здорожчання тепличних огірків став їх дефіцит, оскільки пропозиція цього овоча у місцевих комбінатах дуже обмежена. При цьому попит на цей популярний інгредієнт для салатів залишається досить високим.

Нині українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг. Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

«Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов'язують із високим попитом у даному сегменті. При цьому через прохолодну погоду, яка зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка у місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб'ємними. Це дозволяє виробникам підвищувати відпускні ціни на цю продукцію практично щодня», – йдеться в публікації.

Однак фахівці відмітили, що навіть після чергового здорожчання зараз тепличні огірки коштують у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці жовтня минулого року.

Зазначається, що тепличні комбінати й надалі можуть підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні почали підвищуватися відпускні ціни на томати. 

Водночас в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. 

Теги: ринок ціни овочі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американська корпорація Xerox остаточно покинула ринок РФ
Американська корпорація Xerox остаточно покинула ринок РФ
11 жовтня, 23:36
Цінник на крупу коливається від 30,90 грн/кг (Ашан) до 49,90 грн/кг (Варус)
Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах
20 жовтня, 11:59
Фахівець наголосив, що зараз ринок електроенергії побудований на тому, що одні його учасники намагаються жити за рахунок інших
Україні треба рухатись до скасування прайс-кепів на ринку електроенергії, – юрист
25 жовтня, 15:49

Особисті фінанси

Стрімко дорожчає популярний овоч
Стрімко дорожчає популярний овоч
Як отримувати 800 грн надбавки до пенсії: роз'яснення
Як отримувати 800 грн надбавки до пенсії: роз'яснення
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
51K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
27K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
16K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
15K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
12K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту