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Американська корпорація Xerox остаточно покинула ринок РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Американська корпорація Xerox остаточно покинула ринок РФ
фото з відкритих джерел

Xerox призупинила експорт до Росії всіх своїх товарів у березні минулого року

Американська корпорація Xerox, яка займається виробництвом копіювальних апаратів, завершила роботу в Росії. Про це повідомляють росЗМІ.
 
Xerox призупинила експорт до Росії всіх своїх товарів у березні минулого року. Тепер же, як повідомили в пресслужбі, було продано ТОВ «Ксерокс СНД», найближчим часом вона змінить найменування і не буде пов'язана з корпорацією.

Президент «Ксерокс СНД» Антон Бородіхін зазначив, що компанія здійснюватиме повноцінну підтримку в рамках поточних контрактів і запускатиме в Росії нові проєкти

«У результаті угоди співробітники компанії збережуть свої робочі місця, а клієнти та постачальники – довгострокові відносини з перевіреним партнером», – додали в самій компанії.

Раніше повідомлялося, що компанія Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула ринок РФ.

До слова, на тлі припинення роботи в РФ світових брендів, що стало наслідком її вторгнення в Україну, у Федеральній службі виконання покарань запропонували замінити закордонні товари продукцією з російських в’язниць.

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Теги: росія експорт ринок

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