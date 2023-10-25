Україні треба рухатись до скасування прайс-кепів на ринку електроенергії, – юрист
Прайс-кепи на ринку електроенергії – це не правовий механізм, – юрист
Україні треба рухатись до скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів – ред.) інакше в країні не буде ніякого енергоринку. Про це в ході обговорення з НКРЕКП питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець.
«Було введено тоді в принципі політичне рішення про прайс-кепи, бо воно абсолютно не правове. Більше того, навіть на момент введення в дію уже в 19-му році ринку, навіть норми такої не було в законі про НКРЕКП, яка б давала право їм встановлювати прайс-кепи», – сказав він.
Юрист зауважив, що у 2019 році рішення про встановлення прайс-кепів приймалося як тимчасове. Воно було потрібно, щоб дати можливість запустити оновлений ринок електроенергії.
«Ринок працює вже чотири з половиною роки, а тимчасовий захід нікуди не дівся», – наголосив Трохимець.
Юрист додав, що зараз прайс-кепи не дозволяють виконувати імпортні операції, а замість імпорту запитується аварійна допомога, яка в рази дорожче.
«Але не факт, що ця аварійна допомога зможе бути надана в інші періоди. Тоді ми знову зіштовхнемося з відключеннями», – зауважив Трохимець.
Також він наголосив, що зараз ринок електроенергії побудований на тому, що одні його учасники намагаються жити за рахунок інших.
«Це не ринок, тому ми повинні рухатись в той бік, щоб прайс-кепи були в принципі скасовані і про них ми повинні забути. Інакше ніякого ринку не буде. Це не правовий механізм», – підкреслив Трохимець.
Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.
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