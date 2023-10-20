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Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах
Цінник на крупу коливається від 30,90 грн/кг (Ашан) до 49,90 грн/кг (Варус)
фото: glavcom.ua

Середня вартість улюбленої крупи українців знизилася в ціні з 43,83 грн/кг до 37,72 грн/кг

У другій половині жовтня у супермаркетах значно подешевшали соняшникова олія, гречка та хліб. Про це пише agronews.ua.

Як зазначається,  у порівнянні з минулим місяцем, станом на 18 жовтня середня вартість улюбленої крупи українців знизилася в ціні з 43,83 грн/кг до 37,72 грн/кг.

Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах фото 1

При цьому, як пише «Хвиля», цінник на крупу коливається від 30,90 грн/кг (Ашан) до 49,90 грн/кг (Варус).

Раніше повідомлялося, що в Україні значно подорожчав популярний овоч.  Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Теги: гречка ціни

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