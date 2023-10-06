Здешевшав майже удвічі: який овоч в Україні падає в ціні

У супермаркетах ціни на цибулю різні, однак в цілому вартість знижується

В Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. За даними сайту «Мінфін» можна відстежити, наскільки впала в ціні цибуля порівняно з минулим місяцем. Наразі найдорожча цибуля є біла і коштує вона в середньому 26,30 грн.

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Цибуля біла. У Metro вона продається за ціною 20,70 грн за кілограм, хоча в Auchan – 31,90 грн. Це найдорожча продукція з поміж трьох видів.

Цибуля ріпчаста. Найдешевшу продукцію можна придбати у Auchan – 11,50 грн. Хоча у Megamarket вона дорожча на 6 гривень – 17,90 гривні.

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Цибуля синя. В межах 20,70 грн цей товар продається у Metro, а 24,99 гривні – Novus.

У вересні цибуля біла коштувала за 1 кг 38,84 грн, цибуля ріпчаста продавалась за 1 кг 11,98 грн, а цибуля синя – за 1 кг 32,37 гривні. Радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Іван Стефанишин проаналізував ціни на овочеву продукцію.

«Особливо баклажан в ціні упав, зараз він коштує 20 грн/кг, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн – стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків», – каже Стефанишин.

Нагадаємо, у серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,61 грн/кг, що на 6,3% менше, ніж на початку повномасштабної війни. Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.

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Також індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку, у вересні становив у середньому 121,5 пункту порівняно зі 121,4 пунктами у серпні. На цьому рівні індекс на 10,7% нижчий від свого значення річної давності і на 24,0% нижчий від свого історичного максимуму, досягнутого в березні 2022 року.