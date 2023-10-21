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Ціни на популярний овоч різко пішли вгору

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ціни на популярний овоч різко пішли вгору
Збір томатів у стаціонарних тепличних комбінатах зменшився
фото з відкритих джерел

Тепличні томати в Україні вже коштують в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний торішній період

Цього тижня в Україні почали підвищуватися відпускні ціни на томати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні тепличні томати надходять у продаж по 47-60 грн/кг ($1,28-1,64/кг).

Причиною такої ситуації, за словами продавців, є вельми обмежена пропозиція томатів на ринку. Більшість дрібних виробників до теперішнього моменту практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, при цьому якість такої продукції часто невисока. Водночас збори в стаціонарних тепличних комбінатах також залишаються малооб’ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями.

Вибірки томатів у стаціонарних тепличних комбінатах зменшилися через похолодання в більшості регіонів країни. Крім того, у продаж практично не надходить дешевший томат із літніх теплиць.

Сьогодні тепличні томати в Україні вже коштують в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

Крім того, багато виробників заявляють про свій намір уже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті, оскільки, навіть після подорожчання попит на томати залишається доволі високим.

Як повідомлялося, ціни на тепличні огірки в Україні також продовжують стрімко зростати. Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 60-70 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. 

Теги: овочі ціни продукти

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