«Нафтогаз» просить клієнтів зробити обов'язкову операцію: деталі

Настав період подачі показників лічильника

Газопостачальна компанія «Нафтогаз» звернулась до своїх клієнтів із проханням передати дані до 5 липня, щоб у квитанціях були нараховані правильні об’єми спожитого газу. Про це НАК просить у своїх соціальних мережах.

Коли передавати показання?

Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця.

Куди передавати показання?

Передавати показання потрібно вашому оператору ГРМ (облгазу). Працівники саме цих компаній приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

Передати показання можна:

На сайті або в чатботі облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

Як вираховується сума платіжки?

«Нафтогаз» як постачальник газу, формуючи рахунки, використовує дані від операторів ГРМ. Так вимагає законодавство. Облгаз завантажує дані на інформаційну платформу Оператора ГТСУ. Саме з цієї платформи компанія бере об’єми спожитого вами газу. Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ.

Нагадаємо, комунальні тарифи для киян зросли: у платіжках з'явилася ще одна графа.

Кабінет міністрів зафіксував ціну на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.

Читайте також: Уряд затвердив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води