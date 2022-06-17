Комунальні тарифи для киян зросли: у платіжках з'явилася ще одна графа

В Києві платіж за теплову енергію зріс майже на 47 грн

Платежі зростуть для всіх мешканців будинків з гарячим водопостачанням

У червні кияни отримали рахунки на оплату комунальних послуг за травень із новими цифрами. За даними «Київтеплоенерго», тепер до оплати за теплову енергію додалися нарахування ще й за теплову енергію «для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання» та роботи сушки для рушників.

«Розмір плати залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання і в травні становить у середньому 46,5 грн у Києві», – повідомили в «Київтеплоенерго».

У компанії пояснили, що поява нового платежу зумовлена змінами до урядової Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг №315, тому з грудня 2021 року у платіжках КП «Київтеплоенерго» з’явився новий рядок – ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання будинку). У платіжці рядок ФСГ вказується в блоці «теплова енергія», проте плата нараховується протягом усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.

Нарахування провадять для всіх будинків міста, обладнаних системою гарячого водопостачання (ГВП). Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується.

«Главком» звернувся до Київської міської державної адміністрації з проханням пояснити правомірність додаткових нарахувань до платежів за теплову енергію. Адже в редакцію приходять скарги киян на те, що попри завершення опалювального сезону в березні, споживачам в квітні та травні нараховують плату за опалення – навіть тим, хто не має боргів за опалення.

Але відповіді від КМДА редакція не отримала.

Проте голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував додатковий платіж за «підігрів» гарячої води.

10 травня 2022 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкти, які пропонують ввести на період воєнного стану і шість місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у законопроєктах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

Кабінет міністрів зафіксував ціну на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.

Читайте також: Уряд затвердив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води