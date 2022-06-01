Уряд затвердив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води

До ціни додається тариф на послуги транспортування

Кабінет міністрів зобов’язав компанію «Нафтогаз Трейдинг» постачати газ для забезпечення централізованого постачання гарячої води за пільговою ціною. Про це йдеться у постанові Кабміну № 637.

Відповідно до цього документа, з 1 червня по 31 липня 2022 року «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 тис куб. метрів.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.

Якщо договір не був укладений або «Нафтогаз Трейдинг» припинив постачання згідно з таким договором, вважається, що в такого споживача немає постачальника зі спеціальними обов’язками, на якого Кабміном покладені обов’язки постачати природний газ.

У документі наголошується, що виробник теплоенергії має право з 1 червня для постачання гарячої води купувати газ у «Нафтогаз Трейдинг» у разі виконання таких умов:

укладення угоди з компанією про розірвання з 1 червня 2022 року договорів постачання природного газу на 2021 — 2024 роки;

укладення виробником теплової енергії договору постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» відповідно до законодавства.

Нагадаємо, 2 травня уряд звільнив очільницю «Укргазвидобування».