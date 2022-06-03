Уряд зафіксував ціну на газ для виробників тепла

Встановлення ціни газу для ТЕЦ дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей

Ціна газу зафіксована на рівні 7400 грн за тисячу кубометрів

Кабінет міністрів зафіксував ціну на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ціна буде зафіксована на рівні 7400 грн за тисячу кубометрів. Це дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, що енергетики вже повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Крім цього, ще одним документом пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК «Нафтогаз України», який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами. На даний момент документ опрацьовують в комітеті.

Нагадаємо, що українцям, які були відсутні у своїх домівках понад 30 днів, обіцяють не нараховувати плату за комуналку.

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