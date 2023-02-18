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Нерухомість у Києві знов падає у ціні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Нерухомість у Києві знов падає у ціні
фото ілюстративне

За півроку квадратний метр на вторинному ринку подешевшав на 5%

Середня ціна квадратного метру в українській столиці ще у липні минулого року складала 52,8 тис. грн. за «квадрат», а нині – 50,0 тис. грн. Про це свідчить статистика, яку збирає портал M2bomber.

Нерухомість у Києві знов падає у ціні фото 1

За даними дослідників, ціна на квартири у квадратних метрах поступово зростала з грудня 2019 до лютого 2022 року. Потім був певний провал, але вже у липні ціни повернулися до позитивної динаміки.  Відтоді фіксується поступовий спад. Але навіть у цьому спаді у гривневому еквіваленті ціни на квадратний метр співпадають з найвищими показниками минулого літа.

Нерухомість у Києві знов падає у ціні фото 2

Дослідники з M2bomber фіксують, що найчастіше зустрічається ціна у 44 200 грн за «квадрат» – таких оголошень 8,1% від загальної кількості. Також популярною є ціна 41 600 грн – 8%. 

Якщо казати за річну динаміку, то у національні валюті  ціна квадратного метру на вторинному ринку виросла на 3,1% (з 48 430 грн.до 49 933 грн.). За 6 місяців знизилася на 5,67% (з 52 935 грн. до 49 933 грн.). За останній місяць виросла на 0,17% (з 49 850 грн. до 49 933 грн.).

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Теги: нерухомість Київ війна

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