Нерухомість у Києві знов падає у ціні

За півроку квадратний метр на вторинному ринку подешевшав на 5%

Середня ціна квадратного метру в українській столиці ще у липні минулого року складала 52,8 тис. грн. за «квадрат», а нині – 50,0 тис. грн. Про це свідчить статистика, яку збирає портал M2bomber.

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За даними дослідників, ціна на квартири у квадратних метрах поступово зростала з грудня 2019 до лютого 2022 року. Потім був певний провал, але вже у липні ціни повернулися до позитивної динаміки. Відтоді фіксується поступовий спад. Але навіть у цьому спаді у гривневому еквіваленті ціни на квадратний метр співпадають з найвищими показниками минулого літа.

Дослідники з M2bomber фіксують, що найчастіше зустрічається ціна у 44 200 грн за «квадрат» – таких оголошень 8,1% від загальної кількості. Також популярною є ціна 41 600 грн – 8%.

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Якщо казати за річну динаміку, то у національні валюті ціна квадратного метру на вторинному ринку виросла на 3,1% (з 48 430 грн.до 49 933 грн.). За 6 місяців знизилася на 5,67% (з 52 935 грн. до 49 933 грн.). За останній місяць виросла на 0,17% (з 49 850 грн. до 49 933 грн.).