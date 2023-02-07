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Де придбати готову квартиру в Україні: ціни в регіонах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Де придбати готову квартиру в Україні: ціни в регіонах
фото: Unsplash

За останні три місяці готові квартири подешевшали лише в Києві

Ціни на готові однокімнатні квартири з ремонтом коливаються по Україні від 480 тис. грн. до 3,2 млн грн. у залежності від регіону. Про це у свіжій статистиці повідомляє каталог новобудов «ЛУН».

Примітно, що за останні три місяці подешевшали лише столичні квартири,  хоча це все одно не завадило їм лідирувати в рейтингу розцінок. Так, у столиці середня ціна на однокімнатні квартири знизилася на 400 тис. грн., тобто на 12%. Ситуація у решті регіонів залишилася без змін.

За найнижчими цінами середню однокімнатну квартиру можна придбати в Кривому Розі, Запоріжжі та Кропивницькому. Там таке задоволення обійдеться до мільйона гривень. А от лідирують у рейтингу цін, окрім Києва, Львів та Одеса. Там середню однокімнатну квартиру з ремонтом можна купити за 2,1 та 1,7 млн грн. відповідно. У самому Києві ж середня ціна сягає 3,2 млн грн.

«Цікаво, що ціни Ужгорода на трикімнатні квартири від власників в середньому на 1000$ дорожчі, ніж в Одесі. Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою», – йдеться в повідомленні.

Де придбати готову квартиру в Україні: ціни в регіонах фото 1
інфографіка: «ЛУН»

Нагадаємо, що Міністерство економіки України дало прогноз – що буде з цінами на продукти. На початку 2023 року українцям не варто очікувати уповільнення зростання цін, інфляція буде співставною з минулорічною.

Раніше Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.

Нагадаємо, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.

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Теги: економіка ціни квартира

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