Головна Думки вголос Костянтин Ульянов
search button user button menu button
Костянтин Ульянов відомий, як письменник Вальде Хан, тренер з ножового і паличного бою, прикладного фехтування і психологічної підготовки

Два сценарії завершення війни для України

glavcom.ua
Скільки ще триватиме війна – невідомо
фото: ЗСУ

Маємо зробити все заради нашої Перемоги

Вкотре збираючи свій рюкзак, я шукав куди б покласти дими, і тут згадав, що хотів написати пост, про важливість цих штук. Почав, а потім написав інше.

Кожна війна 20-го сторіччя, а потім і початку 21-го позначилася на культурі й психології людства. Це культурні коди, архетипи, рольове моделювання і те, як проявляють себе захисні механізми психіки. Є цікаве дослідження яке виводить залежність високої частоти розлучень батьків мого покоління від психотравмуючого впливу Другої світової. Скоріш за все ви не чули про «Надзвичайний стан у Малайї» (можливо навіть не знаєте, що така держава колись існувала), але ви знаєте «спалахи В’єтнаму», знаєте Ремарка і те, що його книжки спалювали, деякі типи конфліктів називають ніяк інакше аніж Хрестовий Похід (Crusade), а досвід воєн США на Близькому Сході позначився на серіалі Персні Сили. Навіть якщо ми не знаємо що саме за слід в загальній культурі глобалізованого людства залишила та чи інша війна, він там є.

Коли війна закінчується, вона стає частиною ноосфери (вибачте мене за цей термін). Як сказав би, породжений розумом, що ніс на собі печатку війни, Гендальф – слід нашої війни, що вона залишить в колективній психології людства, прихований завісою диму та куряви. Бо ж є два сценарія подій: наша перемога і тисяча відтінків поразки.

В разі перемоги історія отримає рідкісний приклад того, як маленький аутсайдер зміг захиститися від величезного чорного монстра, хоча ніхто в те не вірив, навіть він сам охрінів від того, що жене монстра копняками до його темної печери десь в холодних пустках. Наша психіка таке любить, ми для задоволення цієї екзистенціональної потреби вигадали цілий жанр – високе фентезі.

В майбутньому світові політики будуть пропонувати згуртуватися навколо якої-небудь ідеї і казати «Разом ми колись перемогли путінську росію! Давайте згадаємо ті славні часи єдності і…». Всі ці хаймарси, нлави та залізничні потяги із Леопардами і Абрамсами колись стануть символом дружби народів, того як взаємопомічь різних держав і лідерів здолали зло. Якщо до Землі прилетить флот ворожих прибульців, то це буде момент, коли згадають війну в Україні. Після перемоги багато хто захоче ретроспективно прийняти в ній участь. Можливо, у наступного канцлера Германії раптово для його мами виявиться українське коріння…

Але за димовою завісою майбутнього може чатувати інший сценарій. Можливо десь біля вашого дому висить жовто-блакитний прапор, – символ вільної держави, – уявіть як його зриває бурят в горці і кидає у вогонь палаючої цивільної автівки, або його знімає полицейский из военной комендатури района, чи він просто зникає вночі, бо хазяїну дома на якому він висів стало страшно після телефонного дзвінка.

В такому разі не буде ніякого Давида у вишиванці і пікселі. В історії може залишитися ще одна громадянська війна між двома братськими народами, один із яких збився зі свого шляху, а старший його вчасно врятував. Майже безкровно освободители Украины смогли очистить русские города от наемников и националистических организаций террористов, которые творили зверства в Буче, пытаясь обвинить в убийствах мирного населения русских военных. Вражеская пропаганда пыталась выставить СВО как агрессивную войну, но…

Можливо десь на заході і будуть ті, хто пам’ятатиме, що 2022 року почалася війна в якій прийняло участь дуже багато людей, що намагалися захистити свій дім і долю родин, але це буде просто поглядом на громадянську війну всередині одного руського етносу, а в таких випадках все дуже неоднозначно і винні обидві сторони, а можливо це все була складна політична гра, правди в якій ми ніколи мабуть і не дізнаємося.

З чим наш ворог вміє працювати так це із пластичністю інформації. ІПСО, викривлення, спотворення і брехня особливо гарно працюють тоді, коли вже не залишилося сміливців, що можуть їм заперечувати. Як він вже робив раніше, ворог почне знищувати, подекуди фізично, нарратив про подолання монстра, вимарувати із історії цю велику війну, зводячи її до переможного маршу, що просто злегенька затягнувся. Як і до цього, росіяни намагатимуться зробити твіст кольорів, називаючи геноцид звільненням, а багатосерійну Бучу воз’єднанням. Ось, що може визирати із диму.

Існує багато, дуже багато, способів того, як допомогти нам уникнути другого сценарію. І лише один, що гарантовано його наблизить – не робити нічого.

Ця війна позначиться на людях, окремих особистостях, соціальних групах, вплине на конктекст багато чого. Якщо вплив цей буде негативний, той, що із другого сценарію, то переживати його буде втричі болючіше, якщо знати, що мав шанс бодай спробувати цього не допустити. Мав, але не використав його...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія ворог перемога держава надзвичайний стан прапор війна пропаганда геноцид росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сім'я виїхала від обстрілів з Нікополя
Під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя: діти дивом вижили
16 сiчня, 10:59
Лікарі сподіваються врятувати всіх постраждалих, навіть тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами
Жінка втратила око: лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі
16 сiчня, 13:22
Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році
Стремоусов, Ковальов та інші. Список зрадників, яких було ліквідовано у 2022 році
16 сiчня, 16:46
Блокування рахунків пропагандистського RT у Франції: канал заявив про закриття
Блокування рахунків пропагандистського RT у Франції: канал заявив про закриття
21 сiчня, 20:16
ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів
Спроби наступу окупантів на трьох напрямках провалилися – Генштаб
23 сiчня, 06:52
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих
26 сiчня, 10:46
Данілов: «Це ж люди з «совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення»
Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення
28 сiчня, 08:41
Джонсон пропонував Володимиру Зеленському на початку російського вторгнення виїхати до безпечного місця
Джонсон повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському на початку вторгнення РФ
30 сiчня, 13:47
На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу
Ексочільник СБУ отримав підозру (фото)
7 лютого, 19:41

Костянтин Ульянов

Два сценарії завершення війни для України
Два сценарії завершення війни для України
Російська жорстокість, як елемент війни
Російська жорстокість, як елемент війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
18K
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
17K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
16K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
15K
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
14K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Сьогодні, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Сьогодні, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Сьогодні, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Сьогодні, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Сьогодні, 13:43
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
Сьогодні, 13:35

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту