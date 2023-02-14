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Де в Україні найдорожча оренда житла: названо три регіони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Де в Україні найдорожча оренда житла: названо три регіони
У січні найдорожчим регіоном України для зняття житла стало Закарпаття

Закарпаття вийшло на перше місце за вартістю житла

У перший місяць 2023 року на перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 раза до 13 123 грн. Про це йдеться у звіті Держстату.

За даними статистичного відомства, на друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 2,6% до 7 438 гривень. Місто знаходиться на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Зазначимо, що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Нагадаємо, що нещодавно змінились умови іпотечного кредитування молоді. Умови придбання власного житла стали вигіднішими. 

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Теги: оренда нерухомість інфляція житло місто

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