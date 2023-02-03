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Новий наступ РФ: Зеленський розповів про плани окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий наступ РФ: Зеленський розповів про плани окупантів
Українська влада і військові вже готуються до ескалації
Офіс президента

Глава держави: «Росія хоче реваншу саме там, де не вийшло»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія концентрує сили, аби «забрати Схід». Про це він заявив на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС в Києві.

Глава держави зазначив, що українська влада і військові вже готуються до ескалації.

«Ми в процесі, ми вже готуємось. Розвідка і військові, ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході, хоче забрати схід. Наше завдання – не дати цю можливість, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має шанси стримати Росію.

«Також, вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки згадуючи ту поразку, яка у них була восени, у напрямку Лимана тощо. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про який напрямок говорю», – додав він.

Також очільник України зазнчив, що стійкість захисників на фронті залежить від зброї і від мотивації.

«Мотивацію дають не тільки партнери, мотивацію дає дух всередині держави. Я вважаю, що на самому початку війни, дух був міцніший. Ми всі були на війні, у містах, де не було окупації у нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз, я бачу, що в деяких містах – вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість», – додав  президент.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: Володимир Зеленський наступ війна росія окупанти

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