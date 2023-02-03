Новий наступ РФ: Зеленський розповів про плани окупантів

Глава держави: «Росія хоче реваншу саме там, де не вийшло»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія концентрує сили, аби «забрати Схід». Про це він заявив на пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС в Києві.

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Глава держави зазначив, що українська влада і військові вже готуються до ескалації.

«Ми в процесі, ми вже готуємось. Розвідка і військові, ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави. Росія хоче реваншу, реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході, хоче забрати схід. Наше завдання – не дати цю можливість, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю», – зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що Україна має шанси стримати Росію.

«Також, вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки згадуючи ту поразку, яка у них була восени, у напрямку Лимана тощо. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про який напрямок говорю», – додав він.

Також очільник України зазнчив, що стійкість захисників на фронті залежить від зброї і від мотивації.

«Мотивацію дають не тільки партнери, мотивацію дає дух всередині держави. Я вважаю, що на самому початку війни, дух був міцніший. Ми всі були на війні, у містах, де не було окупації у нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз, я бачу, що в деяких містах – вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість», – додав президент.

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