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Обмеження переказів з картки на картку: голова Нацбанку пояснив, для чого їх запроваджують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обмеження переказів з картки на картку: голова Нацбанку пояснив, для чого їх запроваджують
Обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків
фото з відкритих джерел

За словами Пишного, винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем

Обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо. Таке пояснення зробив голова Нацбанку України Андрій Пишний в ефірі Radio NV.

За словами Пишного, винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем. Водночас, переконує очільник НБУ, обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на «вихідні» платежі.

«Крім того, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а за сумою в 100 тисяч гривень – 95% клієнтів», – додав Андрій Пишний.

Також голова Нацбанку зазначив, що для операцій за реквізитами IBAN взагалі не передбачено жодних обмежень.

Нагадаємо, Нацбанк України планує запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Це стосуватиметься лише вихідних переказів – приймати можна буде необмежену кількість. 

Раніше Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

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Теги: вихідні Національний банк військові Андрій Пишний Нацбанк Місяць обмеження

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