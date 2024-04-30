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Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи
фото з відкритих джерел

Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних

На початку травня в Україні відзначають одразу кілька святкових та пам’ятних днів, однак через воєнний стан в Україні додаткових вихідних не буде. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так. у 2024 році на початку травня українці відзначають:

  • 1 травня (середа) – День праці;
  • 5 травня (неділя) – Великдень;
  • 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні?

По-перше, система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

По-друге, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи, зазначає прессужба НБУ. 

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Зауважимо, що «Нова пошта» змінить графік роботи на Великдень. Відділення «Нової Пошти» не працюватимуть на Великдень 2024 року. Графік роботи у святкові дні оприлюднений на сайті компанії. Водночас компанія зазначила, що графік роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення. Актуальну інформацію про режим роботи відділень можна знайти на сайті «Нової Пошти».

Нагадаємо, у Київській області на Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Напередодні Великодня він зустрівся з представниками Ради Церков, інших релігійних організацій та правоохоронцями.

«Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними», – зазначив Кравченко. 

До слова, Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня. Про це повідомляє Catolic Curture.  

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Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. «Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства», – сказав він.

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Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору - першого вселенського собору, який сформулював, зокрема, правила визначення дати Пасхи. Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею.

Теги: свята українці Великдень 2024 Нова пошта пошта НБУ

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