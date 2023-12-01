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НБУ скасував обмеження на продаж готівкової валюти населенню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НБУ скасував обмеження на продаж готівкової валюти населенню
Запроваджені зміни діють з 1 грудня
фото з відкритих джерел

Національний банк України пом’якшує валютні обмеження

Національний банк України з 1 грудня скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ продовжує пом’якшувати валютні обмеження. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

Також дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування або компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, та для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій.

Окрім цього, розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, зокрема учасникам бойових дій, які внаслідок збройної агресії Росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за кордоном. 

Дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема, оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, з 29 серпня вперше з початку повномасштабної війни НБУ дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.

До слова, з червня минулого року НБУ проводить політику радикально високих процентних ставок з реальною дохідністю понад 10% річних. Це мало деякий незначний вплив на інфляцію і суттєво вплинуло на гальмування економічної активності бізнесу. 

Теги: Національний банк кордон страхування

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